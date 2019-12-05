Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко (оновлено)

Про це він заявив сьогодні у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії", - сказав Президент.

"Головне запам'ятайте: я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років Президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну державу, щоб її зараз покласти в якийсь ящик із хрестом зверху. І кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи. Це наша країна. Ми суверенні і незалежні. Цим треба пишатися", - наголосив білоруський лідер.

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Він додав, що якщо ніхто не претендує, ніхто не збирається їх захоплювати, то навіщо самим це добро - незалежність і суверенітет - комусь нести і віддавати. "Нам в історії вистачило вже цих батогів, лаптів, лихоліть", - зауважив Лукашенко.

Водночас Президент зазначив, що важливо тримати голову на плечах: "Ми не маємо давати навіть приводу для того, щоб комусь хотілося нас нахилити і поставити на коліна. У цьому мудрість політиків і політики, яку ми з вами формуємо і проводимо" .

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що РФ щороку ставить Республіці Білорусь нові умови.

"Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо ... Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - сказав Лукашенко.