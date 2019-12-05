"Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час урочистих зборів з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України в Києві.

За його словами, весь світ бачить, що Україна дійсно хоче миру.

"Ми не хочемо щодня втрачати кращих українців", - зазначив Зеленський.

"Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території, і зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. Але сильна армія робить позицію будь-якої держави впевненішою і міцнішою", - додав президент.

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Нагадаємо, День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня.