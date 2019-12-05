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05.12.19 11:17

Тейлор про зустріч лідерів нормандської четвірки: Це можливість для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні

Тимчасовий перевірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США підтримуватимуть президента України Володимира Зеленського на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі і підкреслив, що Росія має вивести свої війська з території Донбасу.

Тейлор про зустріч лідерів нормандської четвірки: Це можливість для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на полях Форуму розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення" в Києві в четвер.

"США дуже підтримують Україну в переговорах у "нормандському форматі", які мають початися в понеділок. РФ явно винна, дії РФ явно призвели до початку конфлікту і війни, яка триває вже п'ятий рік ... Лідери "нормандської четвірки" зустрічаються вперше за три роки, і це можливість для росіян погодитися вивести своїх бійців, війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні", - сказав він.

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Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) відбудеться 9 грудня в Парижі.

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