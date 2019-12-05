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05.12.19 11:32

"Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки"

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві після резонансу в ЗМІ відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".

"Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки"

Про це йдеться в заяві "Жовтневого палацу", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" у МЦКМ Жовтневий Палац повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення зазначеної події, але Жовтневий палац не підписав договір", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Водночас на сайтах із продажу квитків на концерт гурту "Воровайки" в Києві повідомляється про припинення продажу. Пізніше із сайтів зникли анонси концертів гурту в Одесі та Києві.

Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 01
Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 02
Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 03

Редакція Цензор.НЕТ зв'язувалася з компаніями з продажу квитків "Контрамарка" та "Концерт.ЮА". Вони відмовилися назвати організаторів концертів російського гурту, а також пояснили, що лише продають квитки.

Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.

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