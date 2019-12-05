Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пост Супрун у фейсбуці, так вона прокоментувала вчорашнє звільнення з посади глави Нацслужби здоров'я Олега Петренка.

"Звільнення Олега свідчить про те, що загрози для продовження трансформації системи охорони здоров’я абсолютно реальні та ігнорувати їх далі просто небезпечно. Олег був одним із ідеологів трансформації, власноруч створив нову інституцію НСЗУ Національна служба здоров'я України та сформував потужну команду, яка за вкрай короткі терміни розгорнула процес укладання договорів із медзакладами. Запустити нову систему фінансування на первинці вдалося, хоча всі довкола казали, що це неможливо", - написала Супрун.

На тлі цього звільнення, за словами Супрун, відбуваються тривожні речі: поновлюється на посаді НМУ імені Богомольця Катерина Амосова, яка була звільнена за порушення і невиконання умов контракту, радниками міністра вже встигли побувати одіозні особистості на кшталт Олександра Чумака, коридорами МОЗ ходять невідомі, які погрожують співробітникам і заважають їм виконувати свою роботу і так далі.

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"У команді міністра знайшлося місце для людини, організація якої роками отримувала мільйони від фармацевтичного бізнесу. Вчора Дмитро Коваль був призначений заступником міністра охорони здоров'я", - додає Супрун.

Ексглава МОЗ також підкреслює, що в міністерстві відбувається лише імітація роботи.

"Міністр не проводить наради зі своїми заступниками, колектив не розуміє пріоритетів та не знає про плани керівництва, співробітники міністерства не розуміють, що робити. Очевидно, це призводить до того, що люди йдуть — ті, хто пройшли складні конкурси та мали мотивацію працювати в оновленому МОЗі", - пише вона.

Таким чином, Супрун закликає президента Володимира Зеленського "нарешті зацікавитися сферою охорони здоров'я" і "повернути здоров'я нації в державну порядок денний", оскільки уряд Гончарука "закладає основи згортання трансформації системи охорони здоров'я".





