Рада відклала розгляд пропозицій Зеленського до Виборчого кодексу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

"Оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу, реєстраційний номер 0978, надійшли пізно, пропонується відкласти його розгляд", - сказав він.

Однак Разумков не уточнив, на який період відкладається розгляд.

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У своїх пропозиціях Президент зазначав, що кодекс, який надійшов йому на підпис, містить положення, які "не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни в виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур ".