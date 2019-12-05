"Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

Як розповіла журналістам у кулуарах сама Верещук, Бужанський просив Гео вибачитися перед нею за грубу форму висловлення в її сторону під час листування в месенджері фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні зворушена і вражена своїми чоловіками у фракції "Слуга народу", які абсолютно і безапеляційно не терпітимуть, коли над жінкою хтось намагається таким чином піднятися ... Я вчора його попросила, будь ласка, знайди час і вибачся. Тому що матом писати недобре, взагалі некрасиво, не тільки до колеги по фракції. Я попросила керівника фракції вранці, він бачив це листування, це листування бачили жінки з нашої фракції, чоловіки, і мені було незручно навіть, як я можу пояснити, що так не можна", - сказала Верещук.

Вона каже, що Бужанський і Лерос не билися, а спілкувалися.

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"Бійки ніякої не було, до нього підійшов Максим і попросив вибачитися. Він (Лерос. - Ред.) почав заперечувати якимось чином. Я там не була і не бачила, і тим більше не хотіла, щоб так сталося", - сказала Верещук.

Водночас Верещук не стала розповідати, з якого приводу до неї звертався в грубій формі Лерос.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали.