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05.12.19 12:48

Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ і з європейських питань Словацької Республіки Мирослав Лайчак оголосив про призначення швейцарського посла Хайді Грау (Heidi Grau) новим спеціальним представником в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка

Про це Лайчак заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хотів би висловити мою подяку за відмінну і цінну роботу мого спеціального представника в Україні і в Тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдік, а також офіційно оголосити про призначення посла Хайді Грау його наступницею", - підкреслив Лайчак.

Грау з серпня 2015 року очолювала відділ з питань гуманітарної безпеки Департаменту (міністерства) закордонних справ Швейцарії. У 2012 році вона була призначена головою Цільової групи головування ОБСЄ. З 1997 року обіймала різні дипломатичні посади в Берні, Москві та Нью-Йорку.

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