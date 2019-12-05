Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про боротьбу з рейдерством

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 362 народні обранці.

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"При впровадженні цього законопроєкту Держреєстр і Держгеокадастр будуть діяти не в напівавтоматичному, а в автоматичному режимі обміну інформацією, законопроєкт зобов'язує оцифрувати всі наявні в Держгеокадастрі відомості про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди і внести ці відомості в кадастр у максимально стислі терміни, також вводяться запобіжники з приводу підробки документів нотаріального типу", - заявив глава парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський (фракція "Слуга народу"), представляючи законопроєкт.