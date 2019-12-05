Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена Мінськими домовленостями.

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"Україна готова виконати положення "мінських домовленостей", яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації", - заявив він.

"Про жодну федералізацію не йдеться", - додав помічник президента.

Єрмак пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, стосуватимуться передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.

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"Окремі райони Донецької та Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія", - додав він.

Єрмак також висловив впевненість, що це не становитиме загрози цілісності України.