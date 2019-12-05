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05.12.19 13:48

Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії

Ініціатива реформ в армії має виходити від керівництва країни, проте нині президент Володимир Зеленський не хоче обговорювати створення військової стратегії України.

Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?".

"Ініціатива реформ має йти від керівництва країни. Армія не може щось пропонувати - це не креативний штаб і не авторський цех. Якщо керівництво країни розуміє, що воно хоче робити в рамках розвитку системи оборони і безпеки країни, тоді воно набуває самостійну суб'єктність, що дозволяє адекватно захищати інтереси держави на міжнародній арені і у внутрішній політиці", - зазначив він.

Бутусов виділив шість основних проблем розвитку армії, які взаємопов'язані між собою.

"Перша - проблема політична, - вважає він. - Необхідно зрозуміти, що без проведення чіткої і ясної політичної стратегії визначити місце армії в нинішній політичній ситуації просто неможливо. Йде війна з Росією, і замість комплексного рішення про формування стратегії військової, дипломатичної, інформаційної, економічної ми бачимо виключно концентрацію зусиль на дипломатії. Сама по собі дипломатія ніколи жодну війну не закінчила, немає таких прецедентів у світовій історії. Тому політика повинна генерувати стратегії у всіх сферах. Війна - це протистояння багатошарове, і скрізь мусить бути свій план дій".

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Журналіст зазначив, що розуміння цього не було і в попереднього президента, "але хоча б був якийсь наратив у зв'язку з цим", тоді як у Зеленського немає навіть бажання обговорювати це.

"Друге - проблема доктринальна. Яким чином будувати армію, якщо ми не формулюємо, який характер війни ця армія має вести в 21 столітті. У нас досі статути 70-х років. Доктрина армії повністю побудована на радянській концепції 70-х років - в умовах термоядерної війни, масової мобілізації, КДБ, яке робить цю мобілізацію ефективною і змушує народ воювати. Структура армії, оснащення технікою та характеристики цієї техніки повністю побудовані за лекалом країни і епохи, яких давно немає.

Третьою проблемою Бутусов вважає відсутність координації в роботі інститутів:

"Якщо немає доктрини, то у нас є створювані в різний час інститути, які дісталися ще з радянських часів і які якимось чином якось між собою живуть, ніхто їх не бачить і місце їх не зрозуміле. Яка структура їхньої взаємодії ніхто не знає. Я нарахував 9 центрів ухвалення рішень, які різною мірою впливають на різні напрямки оборонної політики. Ці 9 осіб, які на щось впливають і їхня позиція щось визначає. Тобто, вертикалі, розподілу відповідальності немає. А якщо немає інституційних можливостей, то реалізувати якусь політику в цілому не можна.

За відсутності інституційної логіки вгорі такої логіки немає і внизу. Наша армія сама по собі побудована, як великий колгосп. Досить сказати, що у нас на 250 тисяч осіб у Збройних Силах понад півтори тисячі військових частин. За штатної чисельності 340 тисяч. Кількість структурних одиниць перевищує всі можливості. Це розрізнені осколки минулих епох".

"Четверте - проблема технологічна, - продовжив Бутусов. - Одна з провідних країн світу у військових технологіях - Ізраїль. Він почав розвиток своїх військових технологій всього лише в 70-х роках. Тобто, вони почали розвивати ті технології, яких на той момент не було. Кожні 20 років відбувається новий технологічний стрибок, і в цей стрибок дійсно можна провести оновлення. Але, знову-таки, цього не можна зробити, якщо у тебе немає політичної волі, стратегії і доктрини.

П'ята - проблема операційна. Коли немає інститутів і немає політики, то яким чином діяти? У нас все рухається в різні боки. Скажімо, військова операція. Ми не розуміємо, яким чином в умовах локальної війни армія повинна ефективно діяти. У нас на деяких ділянках фронту командири можуть опечатувати зброю, десь розводять війська, десь забороняють діяти, десь навпаки проводять дії. Різні підрозділи виконують абсолютно різні завдання в зоні ООС. Якщо порахувати кількість снайперських комплексів, переданих в наші силові структури, і кількість людей, яких ми готуємо, кількість ПТРК, спрямований на фронт бюджет, і порахувати кількість ліквідованих супротивників, то ми розуміємо, що наші витрати на війну величезні і непродуктивні. У нас немає розуміння, що наші війська роблять на лінії фронту і яким чином".

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Останньою, але найважливішою проблемою, спікер назвав людський потенціал.

"Армія - це величезна виховна мотивуюча кузня людського ресурсу в Україні. Соціальне значення армії не розуміється і не усвідомлюється. Армія дає кадри силовим структурам. Дає стрижень державі. Зараз у нас бюрократизація перевищує всі мислимі і немислимі межі, тому люди з справжнім бойовим духом йдуть з армії. Ми втрачаємо те, чого ніколи не відновимо. Війна стала унікальною академією, що дала унікальний людський ресурс, який може дати нам скачок. А ми, на жаль, його викидаємо. Тому що якщо буде політична воля, то експерти все напишуть. А хто буде воювати?", - зазначив він.

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