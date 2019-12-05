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05.12.19 14:17

Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним. Українські воїни придушили атаки ворога, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним. Українські воїни придушили атаки ворога, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, ворог вчергове порушив Мінські угоди.

"З 07.25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим захисникам Широкиного.

З 08.20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям наших воїнів в районі н.п. Новолуганське.

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З 11.15 окупанти цілили по позиціях наших захисників поблизу н.п. Луганське. Тут ворог вів вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

"Втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - додали у відомстві.

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