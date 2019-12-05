"Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що листування стосувалося того, що Верещук засуджує деякі рішення фракції.
"Йдеться про стратегічні питання. Якщо ми ухвалюємо рішення як фракція, що ми підтримуємо, то ми підтримуємо. А якщо людина ухвалює рішення, засуджує публічно цю позицію і при цьому є частиною фракції, то це неправильно. Ти можеш вийти з фракції і далі засуджувати", - сказав Лерос.
Він уточнив, що йдеться про п'ять законопроєктів, серед яких питання відкриття ринку землі і про електроенергію.
"Йдеться про те, що я висловлююсь так, як я вважаю за потрібне, я нікого не ображав", - сказав Лерос.
Він не уточнив, що саме сказав: "Ви можете підійти до Ірини Верещук, попросити, щоб вона вам показала цей чат, показала вам конкретно, що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь. А якщо брати окремі слова, вирвані, які описують ситуацію, то можна ситуацію назвати фігньою, по-різному, але особисто їй я нічого не адресував", - додав Лерос.
Він так прокоментував бійку з Бужанським: "У нас почалося з одного (обговорення. - Ред.), перейшло в інше, і легке штовхання було і все".
Лерос сказав, що в листуванні не був присутній нардеп Максим Бужанський.
"Бужанський міг отримати дуже суб'єктивно спрямовану інформацію і це було приводом для початку розмови. У що розмова переросла - що далі сталося, я вважаю, це внутрішньопартійної історією", - вважає Лерос.
Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.