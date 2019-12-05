"Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що листування стосувалося того, що Верещук засуджує деякі рішення фракції.

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"Йдеться про стратегічні питання. Якщо ми ухвалюємо рішення як фракція, що ми підтримуємо, то ми підтримуємо. А якщо людина ухвалює рішення, засуджує публічно цю позицію і при цьому є частиною фракції, то це неправильно. Ти можеш вийти з фракції і далі засуджувати", - сказав Лерос.

Він уточнив, що йдеться про п'ять законопроєктів, серед яких питання відкриття ринку землі і про електроенергію.

"Йдеться про те, що я висловлююсь так, як я вважаю за потрібне, я нікого не ображав", - сказав Лерос.

Він не уточнив, що саме сказав: "Ви можете підійти до Ірини Верещук, попросити, щоб вона вам показала цей чат, показала вам конкретно, що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь. А якщо брати окремі слова, вирвані, які описують ситуацію, то можна ситуацію назвати фігньою, по-різному, але особисто їй я нічого не адресував", - додав Лерос.

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Він так прокоментував бійку з Бужанським: "У нас почалося з одного (обговорення. - Ред.), перейшло в інше, і легке штовхання було і все".

Лерос сказав, що в листуванні не був присутній нардеп Максим Бужанський.

"Бужанський міг отримати дуже суб'єктивно спрямовану інформацію і це було приводом для початку розмови. У що розмова переросла - що далі сталося, я вважаю, це внутрішньопартійної історією", - вважає Лерос.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.