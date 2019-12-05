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05.12.19 15:09

Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються". ВІДЕО+ФОТО

14 осіб офіційно вважаються зниклими після пожежі в Одесі в будівлі за адресою вул. Троїцька, 25 - це студенти і співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також науковці Інституту морської біології НАН України.

Про це на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Інформацію щодо ще однієї людини уточнюють.

"Кому відомий чоловік на ім'я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, оскільки він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особу", - зазначив поліцейський.

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Офіційний список зниклих:

  1. Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка;
  2. Чугунникова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно, була в коледжі.
  3. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв'язувався з матір'ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.
  4. П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила телефоном батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами.
  5. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу.
  6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.
  7. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв'язувалася з дочкою і повідомила, що перебуває в коледжі.
  8. Третьякова Наталя Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладачка.
  9. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р.н., викладачка.
  10. Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.
  11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України.
  12. Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.
  13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.
  14. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.

Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

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