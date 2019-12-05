"Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це сьогодні повідомив директор розрахункового департаменту "Київводоканалу" Валерій Люлін.

Відповідний рядок у квитанціях кияни отримають у січні. Це нарахування за 4-й квартал – жовтень, листопад і грудень – 2019 року. Плата в середньому становитиме 10-20 гривень за квартал і залежатиме від кількості квартир і самих приладів.

Люлин нагадав, що у 2016 році був прийнятий Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Закон визначає, що постачальники комунальних послуг повинні обслуговувати будинкові лічильники коштом мешканців через механізм внесків, адже з тарифу вартість цих робіт була видалена.

"Із тарифу на воду повністю виключені витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку. Більше двох років ми їх обслуговуємо у разі виникнення аварійних ситуацій фактично власним коштом, не маючи відповідного джерела фінансування цих витрат. Після затвердження Кабінетом Міністрів України методики з нарахування внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, ми сформували та затвердили разом із Київською міською державною адміністрацією розмір внесків на кожну окрему будівлю міста Києва. Розмір внесків на обслуговування вузлів залежить від кількості квартир у будинку та будинкових лічильників (деякі будинки, наприклад, мають окремий лічильник у кожному під’їзді). У середньому вартість становить 10-20 грн на одну квартиру, а нарахування відбуватиметься раз на квартал. І в середньому мешканці міста протягом року мають сплатити лише чотири досить посильні платежі", – пояснив Валерій Люлін.

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За словами фахівця, ці кошти є цільовими і витрачатимуться винятково на обслуговування та ремонт водомірних вузлів.

"До процесу обслуговування водолічильників входить: щомісячний огляд, аварійний ремонт, усунення аварійних ситуацій; заміна непрацюючих задвижок, фільтрів; ремонт водолічильника та раз на чотири роки повірка. Вже перші платіжки з графою на обслуговування кияни отримають у січні 2020 року", – зазначив представник "Київводоканалу".

Також через сайт "Київводоканалу", через систему пошуку, можна знайти таблицю зі своїм будинком та ознайомитися зі своїм розміром внеску для кожного будинку.

Не входить у внески вартість встановлення нових вузлів.

Люлін також підкреслив, що аналогічні внески вже застосовують інші міста України: наприклад, у Тернополі механізм внесків працює ще з квітня цього року.