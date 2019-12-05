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05.12.19 15:26

YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році. СПИСОК

Компанія Google представила YouTube Rewind 2019: найпопулярніші відео року на YouTube у світі та Україні. Цього року компанія складала рейтинги не лише тих відео та кліпів, які найбільше переглянули, а й тих, які набрали найбільше лайків.

YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2019 році ви об'єднали свої зусилля, щоб встановити рекорд з найбільшої кількості лайків для одного відео на YouTube, допомогти нетиповій зірці кантрі стати лідером хіт-парадів і підняти популярність Minecraft на нову висоту. Перш ніж настане 2020 рік, прийшов час згадати моменти, які визначили останні дванадцять місяців у поп-культурі", - зазначили в Google.

В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков. А повністю перша десятка має такий вигляд:

  1. Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
  2. Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  3. Время и Стекло — Дим
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  6. RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
  8. Billie Eilish — bad guy
  9. Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  10. Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Що стосується найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт "Плакала" від популярного україномовного каналу "Чоткий Паца". Цього року українські користувачі надавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

  1. KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
  5. Маша и Медведь —  Ура! Скоро каникулы! 
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

У музиці в році, що минає, Google продовжував спостерігати міжкультурний вплив латиноамериканських мотивів: п'ять із десяти найпопулярніших музичних відео року виконуються іспанською мовою; водночас перші два відео зібрали понад 1 мільярд переглядів кожне. Крім того, популярні співачки (Аріана Гранде, Біллі Айліш) продовжували трансформувати звучання сучасної поп-музики, а K-pop - завойовувати глобальну аудиторію.

Десятка музичних відео 2019 року у світі:

  1. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  3. Anuel AA, KAROL G — Secreto
  4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
  5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
  6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  9. Billie Eilish — bad guy
  10. Ariana Grande — 7 rings

Десятка музичних відео, які зібрали найбільше лайків:

  1. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  2. BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
  3. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  4. Billie Eilish — bad guy
  5. Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  6. Ariana Grande — 7 rings
  7. Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
  8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  9. j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
  10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
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