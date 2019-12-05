Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Naviny.by, про це він повідомив у четвер в інтерв'ю російським телеканалам.

"Нам потрібно зробити все, щоб інтеграція збереглася. Є складні теми, пов'язані з енергоносіями, з цінами, кожна країна хоче домогтися певних пільг і переваг для себе, але я впевнений, що вирішення тут можна знайти і на рівні уряду, і на президентському рівні, якщо це буде потрібно", - сказав він.

Медведєв нагадав, що будь-яка інтеграція - це часткове зменшення суверенітету, але цього не потрібно боятися.

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"Будь-яка інтеграція, нагадаю просту юридичну істину, - це часткове зменшення суверенітету. Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об'єдналися в Євразійський союз", - наголосив прем'єр-міністр Росії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть завдати шкоди Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.