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05.12.19 15:56

Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган

Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані для запису документального фільму.

Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Юрій Луценко дійсно зустрічався з Рудольфом Джуліані для запису документального фільму. У розмові із близьким соратником президента США ексгенпрокурор Юрій Луценко повторив основні тези, вже неодноразово публічно висловлені в ряді інтерв’ю для вітчизняних та закордонних ЗМІ. Головна з них - посольство США в Україні заблокувало слідство про 7 млрд доларів ОЗУ президента-втікача Януковича, які були розміщені в американському хедж-фонді", - розповіла вона.

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Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган 01

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