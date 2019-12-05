Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський. ІНФОГРАФІКА

Про це пише на своїй сторінці в Facebook, аналізуючи свіжі дані Казначейства, економіст Віктор Скаршевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді план щодо доходів був недовиконаний на 8,6% або мінус 8,4 млрд грн. З початку 2019 року держбюджет недоотримав 56 млрд грн від запланованих доходів. Якщо ж відняти травневий" подарунок "від Нацбанку (перерахував до бюджету на 17 млрд грн більше, ніж закладалося в бюджет - за результатами діяльності за 2012-2017), то недовиконання за доходами буде 71 млрд грн", - написав Скаршевський.

За словами економіста, величезний провал спостерігається в доходах від митниці. План за 11 місяців 2019 року недовиконаний на 11%; 35,7 млрд грн). Крім того, доходи від митниці в січні-листопаді 2019 на 19,6 млрд грн нижче фактичних доходів за аналогічний період 2018 року.

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"Це наслідки 15% зміцнення курсу гривні через приплив спекулятивного нерезидентського капіталу на ринок ОВДП - з початку року плюс $4,1 млрд", - вважає Скаршевський.

Очікується, що дохідна частина буде за підсумками року недовиконана на 80 млрд гривень.

"Є всі підстави очікувати, що бюджет 2020 року повторить долю бюджету-2019, бо в ньому передбачено збільшення доходів на 150 млрд грн (+ 16%) відносно очікуваних доходів в 2019. При очікуваному зростанні економіки в 2020 році в 3, 7% і інфляції 5,5% - це недосяжний показник", - зазначив Скаршевський.

"До речі, бюджетні провали відбуваються на тлі бравих урядових звітів про зростання ВВП. Правда, при цьому, промислове виробництво скорочується вже 5-й місяць поспіль, а переробна промисловість - 6-й", - додав він.

Також дивіться: У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова. ІНФОГРАФІКА (оновлено)