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05.12.19 16:08

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський. ІНФОГРАФІКА

Дохідна частина бюджету не виконується четвертий місяць поспіль, промвиробництво скорочується на тлі звітів уряду про зростання ВВП. Очікується, що всього дохідна частина бюджету за 2019 рік недовиконана на 80 млрд гривень.

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський. ІНФОГРАФІКА

Про це пише на своїй сторінці в Facebook, аналізуючи свіжі дані Казначейства, економіст Віктор Скаршевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді план щодо доходів був недовиконаний на 8,6% або мінус 8,4 млрд грн. З початку 2019 року держбюджет недоотримав 56 млрд грн від запланованих доходів. Якщо ж відняти травневий" подарунок "від Нацбанку (перерахував до бюджету на 17 млрд грн більше, ніж закладалося в бюджет - за результатами діяльності за 2012-2017), то недовиконання за доходами буде 71 млрд грн", - написав Скаршевський.

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 01

За словами економіста, величезний провал спостерігається в доходах від митниці. План за 11 місяців 2019 року недовиконаний на 11%; 35,7 млрд грн). Крім того, доходи від митниці в січні-листопаді 2019 на 19,6 млрд грн нижче фактичних доходів за аналогічний період 2018 року.

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 02

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"Це наслідки 15% зміцнення курсу гривні через приплив спекулятивного нерезидентського капіталу на ринок ОВДП - з початку року плюс $4,1 млрд", - вважає Скаршевський.

Очікується, що дохідна частина буде за підсумками року недовиконана на 80 млрд гривень.

"Є всі підстави очікувати, що бюджет 2020 року повторить долю бюджету-2019, бо в ньому передбачено збільшення доходів на 150 млрд грн (+ 16%) відносно очікуваних доходів в 2019. При очікуваному зростанні економіки в 2020 році в 3, 7% і інфляції 5,5% - це недосяжний показник", - зазначив Скаршевський.

"До речі, бюджетні провали відбуваються на тлі бравих урядових звітів про зростання ВВП. Правда, при цьому, промислове виробництво скорочується вже 5-й місяць поспіль, а переробна промисловість - 6-й", - додав він.

Також дивіться: У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 03Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 04

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