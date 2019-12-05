Поліція розглядає дві версії пожежі в Одесі: несправність електропроводки і навмисний підпал

"У рамках розслідування... вже допитано 44 особи, які свідчили про пожежу. Зараз поліцейські розглядають дві версії: займання через несправність електропроводки і навмисний підпал", - сказав Бех під час спільної наради з представниками влади, силових структур і освіти в Одеській облдержадміністрації в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відео з камер спостереження дає змогу встановити, що перше задимлення було в кабінеті №9 завідуючої цього коледжу (Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, - Ред.). За словами завідуючої, о 10:04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато питань, оскільки експерти стверджують, що на момент прибуття пожежників горіло 700 квадратних метрів", - сказав Олег Бех, пише Думская.

Начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак повідомив: "О 10:12 надійшло повідомлення про пожежу. За підвищеним рангом виклику було задіяно 60 одиниць техніки. Перший пожежний розрахунок прибув через п'ять хвилин після повідомлення. На момент прибуття площа пожежі становила 700 кв м. Під час рятувальних заходів врятовано 40 осіб. Всього на гасінні пожежі задіяно 64 одиниці техніки і 350 пожежників. Ймовірна причина - аварійна робота електрообладнання в кабінеті №9".

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