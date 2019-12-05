Посла Казахстану Ордабаєва викликали в МЗС і висловили стурбованість позицією його країни щодо окупації Криму, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

"5 грудня 2019 року в МЗС України був запрошений Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв ... З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії веб-сторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle", - наголошується в повідомленні.

Обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці України і Казахстану, зазначили в відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Як повідомлялося раніше, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю для Deutsche Welle заявив, не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму, анексією.

У МЗС України пообіцяли, що казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші в зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року.