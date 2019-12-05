30% нафтогазових родовищ в Україні "сплять", а їхні власники чекають приходу до влади "своїх", - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його розрахунками, в Україні близько 80 таких "сплячих" родовищ, ліцензії на які видали, але фактичного видобутку там не відбувається.

"Вони "сплять", тому що через корупцію їх колись вже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть "свої"", - повідомив Гончарук.

Зокрема, в разі, якщо ліцензію на видобуток газу або нафти видали три і більше років тому, проте власник таку ліцензію не використовує, з нього стягуватимуть податок за видобуток. Розмір податку залежатиме від розміру родовища і дати видачі дозволу.

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"Такий досвід вже успішно працює в США, Великій Британії, Норвегії, Хорватії та інших країнах. А от в Україні поки 30% від усіх виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами - "сплячі". Ця історія піде в минуле", - повідомив прем'єр-міністр.

Крім цього, в уряді розробили низку змін до законів, які мають спростити діяльність інвесторів у сфері видобутку газу і нафти, а 6 грудня в Україні презентують "Інвестиційний атлас надрокористувача", в якому потенційний інвестор зможе знайти готові для використання надра.