Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі доручила підготувати початок юридичної процедури імпічменту Трампа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За словами Пелосі, Трамп зловжив своєю владою як президент. Вона доручила голові судової палати Джеррі Надлеру приступити до імпічменту.

"В Америці ніхто не стоїть над законом. Президент зловживав своєю владою заради власної особистої політичної вигоди на шкоду нашій національній безпеці. Сьогодні я прошу нашого голову взятися за імпічмент", - сказала Пелосі.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.