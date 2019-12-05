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05.12.19 17:09

Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський зажадав жорсткої реакції на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки.

Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дав завдання Кабінету Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін:

- провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури;

- провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків", - заявив Зеленський.

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"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили. Пропоную переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф; передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій", - додав президент.

"Окремо закликаю бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок. Давайте будемо відповідальними та вивчимо нарешті отримані страшні уроки заради збереження найціннішого – життя українських громадян. Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", - резюмував Зеленський.

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Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоровя 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані. 

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються"

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