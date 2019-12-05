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05.12.19 17:22

ВР підтримала процедуру визнання людини особою без громадянства

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №2335, який передбачає створення процедури визнання людини особою без громадянства.

ВР підтримала процедуру визнання людини особою без громадянства

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 361 народний депутат.

"Прийняття акта дозволить створити процедуру визнання особою без громадянства, що в подальшому дозволить таким особам законно проживати на території України, отримати документ, що засвідчує особу, та можливість реалізувати особам без громадянства свої базові права", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зараз в Україні не врегульована процедура визначення статусу особи без громадянства. Наша країна взяла на себе зобов'язання врегулювати і поліпшити статус таких осіб, приєднавшись у 2013 році до міжнародної Конвенції про статус апатридів.

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