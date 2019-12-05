ВР підтримала процедуру визнання людини особою без громадянства

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 361 народний депутат.

"Прийняття акта дозволить створити процедуру визнання особою без громадянства, що в подальшому дозволить таким особам законно проживати на території України, отримати документ, що засвідчує особу, та можливість реалізувати особам без громадянства свої базові права", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зараз в Україні не врегульована процедура визначення статусу особи без громадянства. Наша країна взяла на себе зобов'язання врегулювати і поліпшити статус таких осіб, приєднавшись у 2013 році до міжнародної Конвенції про статус апатридів.