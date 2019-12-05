Бахматюк пропонував сплатити борг VAB банку, але справа НАБУ цьому завадила, - Фонд гарантування вкладів

Про це Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб, сказала в інтерв'ю виданню Mind.

На запитання журналіста Mind про те, як фонд оцінює раніше висунуті пропозиції Олега Бахматюка про добровільне врегулювання боргу, Світлана Рекрут відповіла: "Тема Бахматюка зараз дуже актуальна. Ми отримували пропозиції від нього щодо реструктуризації боргу перед фондом і Нацбанком. Перше - ще два роки тому. Без конкретних цифр, просто декларація намірів. Ми в свою чергу прийняли рішення почати вивчати юридичні можливості, але на цьому все і закінчилося". Однак Рекрут стверджує, що зараз тема договірних врегулювань заборгованостей стає для Фонду гарантування "ключовим, якщо не єдиним, джерелом коштів для виплат кредиторам".

Директор-розпорядник Фонду гарантування заявила, що добровільне врегулювання - найбільш вигідний для держави шлях врегулювання заборгованостей банків: "Якщо ми говоримо про досвід стягнення коштів через цивільні або кримінальні процеси, то на кожен отриманий долар в середньому витрачається 25-30 центів витрат. В цілому це досить дорогий і тривалий процес у всьому світі, який може не принести нам швидкого бажаного результату. А по добровільному врегулюванню - це завжди дисконт. Процес мирного врегулювання проходить швидше і є менш витратним у порівнянні з судовим розглядом, але це дисконт до суми боргу".

Повертаючись до конкретного кейсу по Бахматюку, Світлана Рекрут розповіла, що пропозицій від Бахматюка надходило кілька. В останній "він запропонував 8 млрд грн сумарно для фонду і НБУ, з яких 500 млн грн кладуться на escrow-рахунок або на депозит для підтвердження серйозності його намірів, а всю суму він виплачує протягом п'яти-семи років". Після першої пропозиції виконавча дирекція фонду прийняла рішення розглянути можливості добровільного врегулювання, а саме: вивчити юридичні механізми, розробити юридичну конструкцію, провести консультації, розрахунки і т. д. "За другою пропозицією наших рішень не було. Ми її не відкинули, але і не погодилися з однієї простої причини: щоб прийняти або відхилити такого роду пропозицію необхідний реальний аналіз в двох напрямках".

Однак після початку процесуальних дій НАБУ ситуація з добровільним поверненням Бахматюком заборгованості банку заморозилась: "Не зрозуміло тепер, як йти за сценарієм добровільного врегулювання. Є певні процесуальні обмеження, оскільки вже є підозра. Поки ж в Україні, як мені здається, немає подібної практики, і її доведеться напрацьовувати, якщо дійде до цього справа".

Однак Фонд гарантування готовий до реалізації ідеї договірного врегулювання заборгованості VAB банку: "Фонд готовий до таких кроків. Крім того, можливість світових угод передбачена в законопроекті, який, я сподіваюся, найближчими місяцями буде схвалений парламентом. Необхідність такої законодавчої опції схвалена МВФ і СБ. Додам, що найкраща світова практика по добровільному врегулюванню - в США. І у нас зараз працює команда радників від FDIC (Федеральна корпорація зі страхування депозитів США), які як раз є фахівцями в галузі добровільного врегулювання і реалізували десятки подібних кейсів у себе вдома. Вони допомагають нам підготувати реалізацію кращих напрацювань".

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Національний банк уже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.