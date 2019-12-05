Ми готові "побудувати стіну" на кордоні з Донбасом у разі провалу мирних переговорів, - помічник Зеленського Єрмак

Про це сказав помічник Зеленського Андрій Єрмак на зустрічі в Chatham House у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати "Мінськ". Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час", - сказав Єрмак.

При цьому він не уточнив, скільки часу готові чекати у президента. Раніше про можливість виходу з Мінських домовленостей повідомляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Україна зробить все від нас залежне, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і "план Б". Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - зазначив Єрмак.

Втім, помічник президента підкреслив, що команда Зеленського наразі налаштована на успіх переговорів.

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