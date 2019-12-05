Зеленський нагородив ряд волонтерів державними орденами і медалями. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, текст указу "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера" опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

У тексті зазначається: "За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

Андрійчука Станіслава Вікторовича - голову Всеукраїнської організації "Пласт"

Коваля Сергія Олексійовича - члена громадської організації "Міжнародна спілка волонтерів України", м.Київ

Притулу Сергія Дмитровича - волонтера, телеведучого, м.Київ

Таубе Андрія Борисовича - волонтера, активіста громадського об’єднання "Хелп Армії", м.Харків

Тиру Юрія Степановича - волонтера, водія-санітара благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Тополю Тараса Володимировича - волонтера, м.Київ

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

Адам'яка Сергія Івановича - волонтера, Житомирська область

Бохонка Олександра Сергійовича - фельдшера медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Заячківського Сергія Адамовича - лікаря-анестезіолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Ремезюка Артура Едуардовича - лікаря-стоматолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Ремезюка Едуарда Валерійовича - лікаря-хірурга благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ПІ ступеня

Журбенко Наталію Павлівну - волонтера, Луганська область

Михайлову Аліну Артурівну - волонтера, активіста громадської ініціативи "АРМІЯ SOS", м.Київ

Рижак Ірину Сергіївну - волонтера, члена громадської організації "Координаційний центр захисників Уманщини", Черкаська область

Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи

Дейнегу Віталія Олеговича - волонтера, м.Київ

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

Бурлак Катерину Анатоліївну - голову благодійної організації "Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям "Краб"

Зіневича Олега Леонтійовича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Мацібох Олену Геннадіївну - голову правління Всеукраїнського благодійного фонду "Крона"

Писарчука Ігоря Михайловича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Сторожук Катерину Анатоліївну - волонтера Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до Серця"

Нагородити медаллю "3а працю і звитягу"

Артеменко Марію Олексіївну - волонтера

Буреніна Дмитра Сергійовича - волонтера, м.Київ

Кісліцину Лілію Петрівну - волонтера громадської організації "Об'єднання "Смарта"

Макарову Діну Костянтинівну - волонтера, Запорізька область

Потапчука Максима Юрійовича - волонтера, голову Краматорського центру Всеукраїнської організації "Пласт", Донецька область".