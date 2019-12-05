ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

В інформації зазначається: "Інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (ОП МКС) було підготовлене та скероване на підставі статті 15 Римського Статуту адвокатами "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років.

Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

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В повідомленні висвітлено і практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Офіс прокурора було проінформовано, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Генеральна прокуратура України продовжує збирати докази ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою забезпечення невідворотності покарання.

В ГПУ нагадали, що за цей час було направлено до МКС 5 повідомлень щодо подій на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами так званих "ДНР" - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлєром та іншими.

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