Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.12.19 18:22

Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Верховна Рада не підтримала постанову про відкликання народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та заміну його на колегу по фракції Єлизавету Ясько.

Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували лише 186 народних депутатів.

Читайте також: Замість скандального Яременка комітет ВР у закордонних справах можуть очолити Ясько або Михайлюк, - нардеп "СН" Качура

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100