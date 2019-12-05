Синод ПЦУ створив місію для забезпечення гідного становища почесного патріарха Філарета

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

На засіданні Священного Синоду ПЦУ 5 грудня 2019 року було розглянуте питання щодо положення Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності "у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Синод прийняв рішення: "Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" та враховуючи позицію почесного патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії".

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За Філаретом збережено право для довічного проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою Київ, вулиця Пушкінська, 36. Почесний патріарх також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва.

"Пожиттєве матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв", - сказано в рішенні Синоду.

Нагадаємо, у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

У Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

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Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції і президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права віруючих УПЦ КП.

27 серпня Окружний адміністративний суд Києва розпочав засідання за позовом Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури про скасування наказу про їх ліквідацію, проте був змушений перенести слухання на 11 вересня через порушення правопорядку.

11 вересня ОАСК визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української православної церкви Київського патріархату та Київської патріархії.

Юридична служба Київської митрополії Православної церкви України на сайті ПЦУ опублікувала роз'яснення щодо постанови. Зокрема, в роз'ясненні йшлося про те, що "ні суб'єкти, ні дії цих суб'єктів, які зазначеною постановою їм заборонено здійснювати, не є ні предметом судового розгляду, ні навіть наслідком цього предмета.