Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості

Проєкт закону з поправками до Податкового кодексу щодо реєстрації інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості підтримали у другому читанні 338 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

"До дев'яти сторінок закону запропонували 1001 поправку - таку зацікавленість викликав законопроєкт у залі. З них 116 враховано повністю, частково або по суті", - сказав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), представляючи документ у парламенті.

При цьому Рада підтримала поправку народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), яка передбачає безкоштовний доступ, внесення і перевірку інформації до Єдиної бази на безоплатній основі.

"Доступ, внесення, перевірка інформації з/до Єдиної бази відбувається безкоштовно. Формування електронних довідок про ринкову вартість об'єкта нерухомості відбувається безкоштовно", - говорить поправка.

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У затвердженому до першого читання законопроєкті значилася норма, що плата за реєстрацію звіту про оцінку майна має становити 10% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада прийняла за основу компромісний законопроєкт про ліквідацію схем при оцінці нерухомості №2047-д, тоді як інші альтернативні законопроєкти не були підтримані у комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Законопроєкт пропонує з 1 січня 2020 року ввести спрощений метод оцінки об'єктів нерухомості, що передбачає їх автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.

При цьому нотаріуси мають отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості. Оплата за формування довідок пропонується в розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них у базі - 10%.