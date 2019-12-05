З-під завалів згорілої будівлі Одеського коледжу дістали тіло жінки, - "Думська"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

"У руїнах будинку Асвадурова, що згорів 4 грудня, виявили тіло жінки. Як повідомили "Думській" у поліції, розбір завалів на цьому місці відразу зупинили, і зараз там ведуться слідчі дії. Останки було сфотографовано, їх розташування нанесли на схему, після чого вилучили на судово-медичну експертизу. Особу загиблої поки не встановлено​​", - йдеться в замітці.

За інформацією облкомісії з надзвичайних ситуацій, серед 14 осіб, які на ранок четверга офіційно вважаються зниклими після пожежі, є як студенти і співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, так і співробітники Інституту морської біології НАН України, що містилося в тій самій будівлі.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються"