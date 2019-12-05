Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У рамках зустрічі міністр поспілкувався з волонтерами, окреслив проблемні питання, які на сьогодні існують у Збройних Силах України, а також вислухав пропозиції та поради щодо спільного вирішення цих питань", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці зустрічі Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством і всебічну допомогу ЗСУ, нагородив волонтерів відзнакою Міністерства оборони України - медалями "За сприяння Збройним Силам України".

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