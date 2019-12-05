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05.12.19 23:56

Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ". ФОТО

5 грудня Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч із волонтерами, які надають активну допомогу Збройним Силам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями За сприяння ЗСУ 01

"У рамках зустрічі міністр поспілкувався з волонтерами, окреслив проблемні питання, які на сьогодні існують у Збройних Силах України, а також вислухав пропозиції та поради щодо спільного вирішення цих питань", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці зустрічі Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством і всебічну допомогу ЗСУ, нагородив волонтерів відзнакою Міністерства оборони України - медалями "За сприяння Збройним Силам України".

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