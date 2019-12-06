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06.12.19 08:19

Онищенко перебуває у німецькій в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію, - DW

Німецькі правоохоронці затримали колишнього депутата Олександра Онищенка, який ховається від українського слідства, зараз він перебуває у в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію.

Онищенко перебуває у німецькій в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію, - DW

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на німецьку прокуратуру.

Як зазначає видання, ЗМІ помилково повідомили, що Онищенка затримали в місті Аахен. Насправді його затримали в місті Ахім поблизу Бремена на півночі країни.

"На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт", - заявили в прокуратурі, але відмовилися назвати прізвище затриманого.

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Водночас видання стверджує, що джерела в правоохоронних органах України підтверджують, що це саме Онищенко.

У прокуратурі розповіли, що очікують правову позицію адвокатів колишнього депутата-втікача, після чого суд буде вирішувати, чи видавати його Україні. Тривалість юридичних процедур екстрадиції в прокуратурі прогнозувати не беруться.

Також у відомстві розповіли, що про вихід Онищенка з в'язниці під заставу поки не йдеться.

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