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06.12.19 08:33

На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль

Для реального врегулювання збройного конфлікту на Донбасі на "нормандській зустрічі" потрібно ставити питання щодо початку переговорів про укладення мирної угоди між Україною та Росією.

На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я порадила б зараз звернутися до міжнародного права і до останніх висновків Міжнародного кримінального суду, який визначає, що в Україні міжнародний конфлікт між двома сторонами – між Україною і Росією, тому мирна угода має бути між Україною і Росію з гарантіями та чіткими положеннями щодо зобов’язань сторін... Треба ставити питання щодо початку переговорів про мирну угоду", - сказала Зеркаль.

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У цьому контексті вона зауважила, що існує й негативний досвід підписання мирних угод, зокрема Дейтонські угоди між учасниками громадянської війни у Боснії і Герцеговині.

"Але їх до цього змусили. Україна має створити умови, за яких нас ніхто не буде примушувати, але ми будемо виходити з того, що аби владнати ситуацію, нам потрібна угода, яка надаватиме нам певні гарантії миру на Донбасі та за яку Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність", - акцентувала Зеркаль.

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У відповідь на запитання, скільки це може забрати часу, Зеркаль спрогнозувала, що "на угоду можна вийти за рік, на реінтеграцію – за 5-10 років".

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