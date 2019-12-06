Результатом нормандського саміту може стати стійке припинення вогню на Донбасі і звільнення полонених, - нардеп СН Потураєв. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зустріч не для підписання угод. Звідти не приїде новий "Мінськ" або "Париж". Можуть приїхати 3 речі, над якими працювала українська сторона, те, на що ми розраховуємо.

Перше - це стійке припинення вогню по всій лінії розмежування на Донбасі, що прописано на самому початку Мінських угод. Друге - звільнення всіх наших військовополонених і політв'язнів, які перебувають на окупованих територіях.

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Третє - лише за умови виконання перших двох пунктів, може початися політичний процес, тобто вибори. Лише за українським законодавством і за стандартами ОБСЄ. Це означає, що там не може бути ні підрозділів регулярної армії РФ, ні найманців РФ. Вони мусять бути виведені і роззброєні. І контроль за кордоном з РФ не можуть здійснювати ні росіяни, ні їхні найманці", - розповів нардеп.

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