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06.12.19 08:05

"Раптова технічна помилка": в Єгипті розбився куплений у РФ винищувач МіГ-29

Єгипетський реактивний винищувач Міг-29 зазнав аварії через технічну несправність.

"Раптова технічна помилка": в Єгипті розбився куплений у РФ винищувач МіГ-29

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Xinhua.

"Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувався з літального апарату", - пише Xinhua із посиланням на слова речника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.

Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.

Xinhua нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, із 46 винищувачів, поставлених РФ у межах комерційного контракту від 2016 року на загальну суму у $2,5 млрд. Перший такий випадок стався у листопаді минулого року, минулося без жертв.

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