Детективи НАБУ відкрили провадження через розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний з нардепом від СН Холодовим. ДОКУМЕНТ

Офіційне розслідування розпочато після публікації матеріалу "Слуга родинного бізнесу" у програмі журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під час свого розслідування журналісти встановили, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, автори матеріалу дійшли висновку, що лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він відстоював свої ж інтереси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

"4 грудня детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.15, ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України, а саме: закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем", – йдеться в офіційній відповіді Антикорупційного бюро на запит журналістів.

Розслідування журналістів, яке лягло в основу офіційного провадження, було опубліковано 13 листопада.

Тоді "Схеми" встановили, що родина депутата зі "Слуги народу" Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані") до розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн") і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако")".

Фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована в маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі в місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведено цей бізнес, була продана "іншому власнику" ще в 2018 році, утім, не зміг сказати, кому саме.

"Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр", – йдеться в матеріалі.

З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, номінального. Засновником фірми Reineweg LTD, на яку записана мережа столичних кіосків, замість дружини Холодова став кіпріот Гіоргос Лантас – це юрист, який, крім цього бізнесу, фігурує також у майже сотні інших кіпрських компаній. При цьому і після реєстрації на номінального власника фірма залишалася прописаною в маєтку Холодова в Лімасолі аж до його обрання у Верховну Раду.

Холодов публічно заперечує, що має якісь інтереси в торгівлі сигаретами. "Жодного тютюнового бізнесу в мене ніколи не було", - писав він у Facebook.

"І це не дивно – адже інакше депутатові від "Слуги народу" довелося б визнати наявність серйозного конфлікту інтересів під час лобіювання законодавства, яке покращує умови його власного бізнесу", – йдеться в розслідуванні.

У жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 з правкою №8, якою змінюється формула перерозподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Зокрема, збільшується маржа заробітку для гуртових і роздрібних продавців тютюнових виробів. До винесення в зал на голосування ця правка пройшла через комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, її підтримав голосуванням і лобіює публічно заступник голови комітету Андрій Холодов.

На запитання, чи є він "бенефіціаром" правки, розглянутої його комітетом, депутат Холодов відповів: "За неї проголосували 215 "слуг народу" і 40 депутатів з інших фракцій. Якщо є така статистика, як ви вважаєте, це я є бенефіціаром цієї правки?"

Після чого Холодов обурено перепитав керівника секретаріату комітету, чи мають право журналісти підходити до народних депутатів і спілкуватися з ними до початку засідання. Журналісти також тричі зверталися до Холодова з проханням про окреме інтерв’ю, проте він відмовив.