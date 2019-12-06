Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" пише у своїй статті для "Української правди" "Не довіряти Путіну і не лишатися віч-на-віч. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі", передає Цензор.НЕТ.

"Не слід включати "газове питання" до загального порядку денного Нормандського саміту, аби не дозволити Росії сформувати невигідний для України "пакет домовленостей", за яким за "дешевий" газ Україна зробить важливі поступки на політичному треку. Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ. Хотів би принагідно попередити, щоб не стало воно сюрпризом", - застерігає Порошенко.

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"Уже п'ятий рік, як ми не купуємо газ у Росії і не маємо в ньому бодай найменшої економічної потреби. Тож не знаю як хто, але наша команда відновлення прямих закупівель газу в Путіна розглядатиме як капітуляцію – причому не лише в енергетичній, але й в політичній сфері", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, раніше Міністерства енергетики України та РФ повідомили про двосторонні газові переговори міністрів Олексія Оржеля і Олександра Новака, які відбулися у Відні 28 листопада.

Переговори відбулися після телефонного дзвінка між Путіним і Зеленським, під час якого, зокрема, обговорювалося майбутнє транзитного контракту.

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