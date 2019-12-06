Загороднюк, Гончарук та Епіфаній привітали військовослужбовців і ветеранів із Днем ЗСУ (оновлено)

"Шановні військовослужбовці та ветерани! В цей день - день 28-ї річниці Збройних Сил України - ви почуєте на свою адресу безліч привітань. Яких, поза сумнівом, заслуговуєте. Я хотів би відкласти традиційний пафос убік та сказати вам те, що у п’ятницю 6 грудня вважаю за головне. Кожна армія має періоди злету і падінь. Думаю, ви погодитесь, що "зліт" - це точно те слово, яке характеризує наше Військо після Революції гідності й агресії Росії на Донбасі. Це був рух усупереч усьому - матеріальним труднощам, зрадам, втратам", - звернувся Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Але ось головне: мирне небо над головами українців поза зоною ООС - це заслуга виключно ваша. Ви зупинили підготовленого ворога, який, якщо мислити масштабно, відмовляв Україні у праві називатись незалежною країною. Ви без жодних "перехідних періодів" швидко зміцніли й набули бойового досвіду, якому в вас вчаться під час тренувань наші партнери", - додав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ". ФОТО

"Отже, по-перше, щиро дякую Збройним Силам України за мужність та професіоналізм. Це ціную я, цінують ваші члени родини та всі українці, яким дорога держава. Шаную кожного воїна, який прямо зараз захищає наше життя у зимових окопах. Вдячний ветеранам війни, волонтерам і небайдужим співвітчизникам за підтримку наших військових у критичні для Армії моменти. Закликаю пам’ятати кожного військовослужбовця, який чи яка поліг в боротьбі з ворогом. Вони — наші герої і водночас наш біль. По-друге, обіцяю робити все, щоби укріплювати боєздатність армії та підвищувати соціальні стандарти для воїнів. Це можливо тільки тоді, коли і країна, і військо рівнятимуться на європейських та євроатлантичних партнерів та їхні стандарти. Нагадаю, що стандарти НАТО - це не інтернет-мем чи кліше, а синонім розвитку та еволюції. У День Збройних сил України бажаю воїнам безпеки та успіхів на службі, а їхнім сім’ям — героїв, які завжди повертаються додому!" - резюмував Загороднюк.

"Дякую українським Збройним силам за незламність! Сучасна українська армія — одна із найсильніших у світі. І такою її створили ви! Ті, хто щодня відстоює незалежність України. Ті, хто віддали своє життя за Україну і хто став ветераном. Ті, хто підтримував та підтримує наших хлопців та дівчат. Дякую всім та кожному за ваш вклад! Безпека — один із головних пріоритетів нашого Уряду. Тому Бюджет-2020 на оборону — найбільший за весь час незалежності України. Так, на зміцнення обороноздатності закладено рекордні 136 млрд грн (3% від ВВП). Уряд створить усі умови для впевненого розвитку Збройних сил України!" - заявив прем'єр Олексій Гончарук.

"Сьогодні, в День Збройних сил України, з особливою пошаною висловлюю слова вдячності усім нашим військовослужбовцям – хоробрим чоловікам і жінкам – та вітаю їх з професійним святом. Ви здійснюєте дуже важливу місію: захищаєте рідну землю, нашу незалежність та свободу. Тож у ваш день зичу непереборної сили духу та Божого захисту!" - йдеться в привітанні митрополита Епіфанія, опублікованому на його сторінці в соцмережі "Фейсбук" у п'ятницю.

Він зазначив, що говорячи про військовослужбовців, буде несправедливо не згадати про капеланів, оскільки українські капелани – служать Богу й Україні, і кожен з них, часом навіть із ризиком для власного життям, підтримує дух наших захисників.

"Нині маємо понад 600 діючих військових капеланів від Православної Церкви України. Вони – духовна опора і підтримка наших воїнів, душпастирі і духовні порадники, які допомагають долати розчарування, зневіру і навіть рятують життя, запобігаючи суїцидам та розраджуючи бійців у моменти найважчої душевної боротьби", - написав предстоятель ПЦУ (УПЦ).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви дуже нам потрібні, і держава робитиме все, щоб ви це відчували", - Зеленський привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ. ВIДЕО

Він також зазначив, що капелани відіграють важливу роль і поза фронтом, зокрема, підтримуючи родини військовослужбовців, а також працюючи у реабілітаційних центрах, де уражені війною не тільки фізично, а й морально, українські військові прагнуть повернутись до звичайного мирного життя.

"Ми є свідками того, як інститут капеланства за останні кілька років помітно розвинувся та утвердився. На жаль, досі питання військового капеланства не унормоване з боку держави, яка повинна чітко означити роль капелана в українській армії. Також є вкрай необхідним, щоби кожен капелан був соціально захищеним. В законі має відображатися те, що підтверджене самим життям: українська армія потребує капеланів, бо їхнє духовне служіння життєво необхідне воїнам", - підкреслив митрополит Епіфаній.

Експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк привітав українських воїнів із Днем Збройних сил України.

"Захищати країну - висока місія, яку беруть на себе люди відважні, сильні, з почуттям великої любові до рідної країни", - заявив він.

"Ви стоїте на першій лінії нашої Незалежності і Свободи. За вашими плечима - вся наша держава, кожна родина, кожне життя, наше сьогодні і наше майбутнє", - написав Арсеній Яценюк.



