Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Джуліані написав у Twitter.

Адвокат назвав процедуру імпічменту Трампа "фарсом".

"Не було утримання військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віцепрезидента Байдена", - написав він.

За словами Джуліані, Барак Обама, попередник Трампа, причетний до корупції в Україні.

"Американський народ дізнається, що посадові особи адміністрації Байдена й Обами сприяли підвищенню рівня корупції в Україні в період з 2014 по 2016 роки. Всі ці докази будуть оприлюднені дуже скоро", - резюмував адвокат Трампа.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.