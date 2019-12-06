"Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Ми ухвалили 86 законів, що приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу наші колеги в попередньому скликанні. Чи були помилки? Були. Чи були там речі, які треба буде виправляти? Звичайно ж, це теж правда. Але ми все робили публічно, в стінах Верховної Ради, а не дорогою між будівлею ВР та Офісом президента, як це іноді відбувалося раніше", - зазначив він.

За його словами, не допускає помилок той, хто нічого не робить.

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Нещодавно в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна росте разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.

"Вам краще про це все-таки запитати у Володимира Олександровича (Зеленського. - Ред.). Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його гарне почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", - сказав Разумков.

Крім того, він висловив надію, що кількість скандалів у Раді не збільшуватиметься.

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