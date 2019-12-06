Водія Porsche, через якого загинули два пасажири маршрутки в Бучі, заарештували з правом застави в 400 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

За даними слідства, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу та допустив зіткнення, в результаті чого двоє пасажирів загинули на місці події.

Цього ж дня водія автомобіля затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

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Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 3 грудня в Бучі близько 15:00 сталася смертельна ДТП.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, 5 грудня, на перехресті, де сталася трагедія, встановили 2 "лежачі поліцейські".