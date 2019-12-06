Кубраков анонсував контроль якості дорожніх робіт незалежними експертами: Приймання із "заплющеними очима" залишиться в минулому

Про це заявив глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня провів продуктивну зустріч з експертами австрійської iC consulenten та представниками служб автодоріг у Донецький та Запорізькій областях. Головна тема розмови - залучення незалежних експертів з міжнародним досвідом до контролю за якістю робіт на наших дорогах", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій

За словами Кубракова, зараз обговорюється можливість співпраці в межах пілотного проєкту - на дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, роботи на якій завершилися нещодавно.

"У результаті плануємо отримати рекомендації та план дій щодо покращення контролю за виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС. Уже наступного року якість виконання усіх ключових дорожніх проєктів контролюватиметься незалежними міжнародними компаніями, експертиза яких визнана світом", - резюмував глава "Укравтодору".