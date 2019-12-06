Необхідно пов'язати запуск "Північного потоку-2" зі звільненням Росією українських політв'язнів, - Сущенко

Таку думку висловив колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко під час "сайд-івенту" на тему "Українці - політичні в’язні. Шлях до свободи", організованого в межах 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю ваші уряди, європейську спільноту та її союзників винести на порядок денний так званого "діалогу з Москвою" тему політв’язнів. І пов’язати реалізацію усіх комерційних проєктів з вимогою до російського уряду негайного і безумовного звільнення усіх 115 бранців Кремля. Передусім маю на увазі енергетичний проєкт "Північний потік-2", а також проєкти з розробки і транспортування російських енергетичних і природних ресурсів", - заявив він.

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Колишній в’язень Кремля також закликав міжнародну спільноту "створити запобіжник, який би зміг упередити й зупинити захоплення нових заручників".

"Можливо, варто створити третейський орган, який міг би розбиратися у кожному окремому випадку подібних захоплень заручників у Криму, безпідставних арештів, фабрикування карних справ, обвинувальних вироків та неспівмірних термінів ув’язнення людям, які нічого не скоїли", - запропонував він.

Сущенко підкреслив, що єдиною провиною незаконно ув’язнених Росією українців, з точки зору російської Феміди, "є любов до Батьківщини, неприйняття незаконної і ганебної анексії Криму, сміливість та мужність чинити спротив відкритій російській агресії на Сході України".

"Ці люди, 115 політичних в’язнів, залишаються у російських тюрмах саме за спробу відстояти власне право на свободу, на саме життя, на свободу слова та віросповідання, на можливість дихати на повни груди без утисків, принижень та переслідувань", - сказав він.

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Колишній в’язень Кремля вказав на те, що "все це, на жаль, є реальністю на окупованих Росією територіях України, як і в самій Росії, де дедалі більш відчутним стає народний спротив проти клептократичної диктатури з боку Кремля".

"Перед вами стоїть людина, що майже три роки була позбавлена можливості вільно дихати, говорити, писати та ділитися з іншими людьми своїми думками й переконаннями. Я став одним із тих, чию долю спробували покласти на вівтар непомірної, маніакальної жаги володарювати та поневолювати вільні нації", - додав він.