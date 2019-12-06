У РФ засудили кримського татарина, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Сейтосманова до 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму

Про це поінформувала "Кримська солідарність" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Судова колегія у складі Сергія Горєлова, Миколи Гулька, Олександра Генералова винесла вирок щодо Енвера Сейтосманова - 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік", - повідомили активісти.

На думку адвокатів, які працюють з цієї категорією справ, протягом усього слідства не представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства, а заарештовані кримські татари звинувачуються і засуджуються до різних термінів в колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори і читали релігійну літературу, обговорювали соціально-політичні теми.

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Згідно з даними МГО "ПЦ "Меморіал", заарештованого позбавлено волі за відсутності події або складу злочину з порушенням російського та міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити Енвера Сейтосманова.

17 липня 2019 року Європейський парламент оприлюднив повний текст резолюції за підсумками слухань щодо політичних в'язнів у Росії, зокрема, незаконно ув'язнених українських громадян. У списку вказано 130 імен українських політв'язнів, серед яких і Енвер Сейтосманов. Згідно з документом, від РФ вимагали негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

Адвокат засудженого в Росії на 17 років кримського татарина з Севастополя Енвера Сейтосманова Еміль Курбедінов повідомив, що має намір подавати апеляційну скаргу на вирок.

"17 років - це акт залякування, звичайно. Цей рік у нас взагалі "урожайний" на ці божевільні терміни", - сказав Курбедінов Крим.Реалії.

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Він уточнив, що спочатку Сейтосманова обвинувачцвали в "участі у забороненій організації", але на останньому етапі слідства сталася перекваліфікація на "організацію діяльності терористичної організації".

"Перекваліфікація була зроблена на закінчення слідства. Під час пред'явлення остаточного обвинувачення просто додали фразу, що разом з Зейтуллаєвим (Руслан, фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір". - Ред.) вони були нібито організаторами", - пояснив Курбедінов.

"Я впевнений у тому, що коли Сейтосманова брали, співробітники вбивали двох зайців. По-перше, це була помста Енверу за те, що в 2015 році, коли у нього провели обшук і наполягали на тому, щоб він дав свідчення проти Руслана Зейтуллаєва, той відмовився. Його вже тоді попередили - чекай, за тобою прийдуть. І другий "заєць" - це виправдання звань співробітників, які займалися так званим розслідуванням", - вважає адвокат.

Через вирок Сейтосманову Україна висловила протест РФ, повідомила в Twitter прессекретарка Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.





