Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук

Про це повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Про падіння промисловості. Ми бачимо реальні цифри, на жаль, кон'юнктура на світових ринках дійсно несприятлива для деяких наших підприємств. Зараз за моїм дорученням Міністерство економіки здійснює візити в окремі області. Наприклад, на цьому тижні був візит до Харкова, де проходять зустрічі з директорами всіх найбільших підприємств. Вчора я зустрічався з Федерацією роботодавців України, ми разом шукаємо рішення, які, з одного боку, дозволять не створювати корупцію, а з іншого боку підтримати наших підприємців", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ