До Верховної Ради VI скликання деяких чинних нардепів не взяли б навіть помічниками помічників, - Власенко

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, оцінюючи перші сто днів роботи Верховної Ради IX скликання.

"Дуже Рада змінилася. Я говорив про попередню Верховну Раду, але можу сказати і про цю. За всієї поваги до своїх колег-народних депутатів, і до того, чим вони займалися в минулому житті, але багатьох з них до Верховної Ради шостого скликання не взяли б навіть помічниками помічників народних депутатів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КВУ назвав головних прогульників у Раді. Більшість - нардепи з "ОПЗЖ" Медведчука. СПИСОК

"Парламент VI скликання, в якому я мав честь працювати від 3 червня 2008 року до 2010 року, до обрання Віктора Януковича президентом, це був реальний парламент. Так, там були свої проблеми, було шалене кнопкодавство, яке є неправильним абсолютно. Але це був парламент, де відбувалося обговорення, де ухвалювалися реальні рішення, де не було беззаперечного впливу президента на парламент", - додав Власенко.