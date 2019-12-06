Помер активіст і волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко, якого побили 29 листопада. ФОТО

Про це повідомила Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

"Помер активіст і волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко, на якого було скоєно напад ввечері 29 листопада. Про це повідомляє брат Артема Сергій Мірошниченко. Весь цей час Артем перебував у комі", - розповіла вона.

"Особистих речей під час нападу викрадено не було. Поліція встановила, що нападників було двоє. Одному 16 років, раніше несудимий, а другому 17 років, судимий за пограбування в минулому році. За даними поліції, 16-річний "безпричинно" напав на Артема, побив і кинув головою об плиту. Інший просто спостерігав. Обоє нападників були п'яні. Згодом суд відправив одного з них під домашній арешт. На суді хлопець пояснив, що побив Мірошниченка, бо займався боксом і єдиноборствами і хотів "перевірити свої навички боротьби"", - розповіла Печончик.

"Сергій Мірошниченко, брат Артема, розповів, що не вірить у версію поліції про випадковий напад і вважає, що на Артема напали через його проукраїнську позицію. Артем Мірошниченко був активістом волонтерської групи "Бахмут Український". У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у шпиталі. Артем розмовляв українською і ходив на всі заходи та волонтерські акції допомоги", - констатувала вона.

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